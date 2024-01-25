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Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Uşak’ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Kaza, Kemalöz Mahallesi Mehmet Topaç Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.E. (30) idaresindeki 64 AAH 351 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ökkeş Erek’e (76) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ökkeş Erek’in kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan polis ekiplerince otomobil sürücüsü S.E. gözaltına alındı.

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