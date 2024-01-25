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Ali Koç'la 'kokteyl' diyaloğu gündem olan garson işten kovuldu! Ali Koç ne diyecek?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bir etkinlikte kokteyllerin içinde ne olduğunu sorduğu garson Mertcan Kanmaz'ın işine son verildi. Kanmaz, daha önceki açıklamasında Ali Koç'un kendisini küçük düşürmek için böyle bir soru sormadığını ifade etmişti.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un katıldığı bir davette garsonla girdiği diyalog gündem olmuştu. Sosyal medyada hızla yayılan videoda Koç'un, garsona elindeki tepside taşıdığı kokteylleri göstererek "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" dediği duyulmuştu. O garson Mertcan Kanmaz işten çıkarıldı.

Ben Ali Bey'den para almadım

Sosyal medyadan videoyla açıklama yapan Mertcan Kanmaz, "Yakın bir zamanda bir olay yaşanmıştı. İnsanlar ikiye ayrıldı, bir kısmı Ali Bey'i linçledi, bir kısmı da olayı normalleştirdi. Herkes benim Ali Bey'den para aldığımı düşündü. Ben kimseden para alamadım" dedi. 

Önce linçlendim sonra işimden oldum

"Hatta Ali Bey'in ekibinden kimse bana ulaşmadı" diyen Kanmaz, "Keşke ulaşsalardı, en azından Ali Bey'le konuşma fırsatı yakalardım. Çünkü karanlıkta suratını bile göremedim, tanısaydım giderdim. Ali Bey'in bunu tamamen şaka amaçlı yaptığını düşünüyorum. Bunun bana iki zararı oldu. Biri linçlendim, ikincisi işimden oldum. Bu konunun daha fazla uzatılmasını istemiyorum" şeklinde konuştu. 

İddiaya girerim içinde ne var bilmiyorsun

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte içki dağıtan garson Mertcan Kanmaz'a "Ne bunlar?" diye sormuş, Kanmaz da "Kokteyl" yanıtını vermişti. Bunun üzerine Koç, Kanmaz'a "Ne var içinde? Seninle iddiaya giriyorum, yüzde 99 içinde ne olduğunu bilmiyorsun" demişti. Kanmaz daha sonra yaptığı açıklamada, kokteyllerin içeriğini bilemediğini söylemişti. 

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