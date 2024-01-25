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Ne dediysek o demişti! Şimdi de canlı yayında en düşük emekli maaşını söyledi

Ne dediysek o demişti! Şimdi de canlı yayında en düşük emekli maaşını söyledi

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı dün yüzde 42'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Haberi duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, farkların Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıklamıştı. Gazeteci Fatih Portakal SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan son zammı değerlendirdi. 'Ne dediysek o' yorumunu yapan Portakal, en düşük emekli maaşı için rakam verdi.

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3 Ocak'ta enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 37,57 zam kesinleşmişti. Daha sonra yapılan açıklamada bu oran yüzde 42.6'ya çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseltilmişti.

Zam oranı yüzde 49,25'e çıkacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zam oranının yüzde 49,25'e çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamasının devamında Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zamdan kaynaklı farkların, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 hafta içerisinde ödeneceğini açıkladı.

Portakal'dan emekliye zam oranı

Gazeteci Fatih Portakal SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan son zammı değerlendirdi. 'Ne dediysek o' yorumunu yapan Portakal, "Bundan sonra en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı. 

Portakal'dan emekliye zam yorumu

"Mart gibi bu zamlar yapılacak. Rakamlara Cumhurbaşkanı Erdoğan bakacak dedik. Gördük ki Mart'ı beklemeye gerek kalmadı. Dün akşam yattım, kalktım ve bir baktım SSK ve Bağ-Kur emeklisine zammın 49,25'e yükseldiğini gördüm, ne dediysek o.

Bundan sonra en düşük emekli maaşının asgari ücret olması için mücadele edeceğiz. Biz de emeklilerin sesi olacağız. Açlık sınırı 15 bin TL, en düşük emekli aylığı ise 10 bin TL..."

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