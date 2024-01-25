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Astım hastası çocuk, 2 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Astım hastası çocuk, 2 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada rahatsızlanan astım hastası 9 yaşındaki çocuk, paletli kar ambulansı ile 2 saatlik çalışma sonucu hastaneye kaldırıldı.

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Hakkari ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle kent genelinde 100 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarını açma çalışması sürdürürken yolu kapalı olan yerleşim yerlerinde de hastalanan vatandaşlar paletli ambulanslarla hastaneye ulaştırılıyor. Yüksekova ilçesine 27 kilometre mesafede bulunan Sarıtaş köyüne bağlı Yeşimli mezrasında ikamet eden 9 yaşındaki Taha Yasin Kaplan, astım nedeniyle nefes darlığı yaşamaya başladı. Kaplan'ın ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ambulans talep etti.

Yolun kapalı olmasından dolayı mezraya 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, paletli kar ambulansı ile bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik yolculuktan sonra mezraya UMKE, hastaya oksijen desteği sağlanıp yolun açık olduğu alanda bekleyen ambulans ekibine teslim edildi. Taha Yasin, ambulans ile Yüksekova Devlet Hastanesine getirilerek tedavisi yapıldı.

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