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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Kandilli şiddetini duyurdu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

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6 Şubat 2023 tarihinde 7,6 ve 7,4 büyüklüğünde iki şiddetli depremle sarsılan Kahramanmaraş'ta artçı sarsıntılar sürüyor. Bu sabah Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 08.02'de saat meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını tekrar endişelendirdi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, sabah meydana gelen depremin büyüklüğü 3.1, derinliği ise 5 kilometre olarak kaydedildi.

6 Şubat'taki büyük sarsıntıların ardından bölgede yaşanan artçı depremler, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oluyor.

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