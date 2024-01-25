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Kurşun yağdırdığı şahsın üzerinden çelik yelek çıktı

Kurşun yağdırdığı şahsın üzerinden çelik yelek çıktı

Şişli’de kaldırımda yürüyen adam bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sekerek kaçmaya çalışan ve kendini bina girişine atan adama saldırgan kurşun yağdırdı. 5 yerinden vurulan adamın üstünden çelik yelek çıktı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis tespit ettiği saldırganı arıyor.

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Şişli Okmeydanı semtinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen Ömer A.‘yı takip eden iki saldırgandan biri ateş açtı. Bacağından vurulan Ömer A. sekerek saldırgandan kaçmaya başladı. Kendini can havliyle bir binanın girişine atan Ömer A.‘yı takip eden saldırgan, ona kurşun yağdırarak kaçtı. Saldırı anı kameralara anbean yansıdı.

Bacak ve kalçasından vuruldu, üstünden çelik yelek çıktı
Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacak ve kalçasının 5 yerinden vurulan Ömer A.’yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaralarının ifadesine başvurmak için gittiği hastenede Ömer A.’nın üstünden çıkan çelik yeleğe el koydu.

10 gün önceki saldırıdan çelik yelekle kurtulmuş
Polisin yaptığı incelemede Ömer A.’nın “Kasten Yaralama”, 6136 SKM” ve “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından çok sayıda kaydı olduğunu tespit etti. Öte yandan saldırıya uğrayan Ömer A.‘nın olaydan 10 gün önce motosikletli 2 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradığını çelik yelek giymesi nedeniyle yara almadan kurtuluşu ancak yolda yürüyen 2 kişinin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili saldırganı tespit ettiği ve peşine düştüğü öğrenildi.

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