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Emekliye ek zammın arka planı ortaya çıktı camide etrafımızı sarıyorlar

Emekliye ek zammın arka planı ortaya çıktı camide etrafımızı sarıyorlar

SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranının memur emeklileriyle eşitlenerek yüzde 42,6'dan yüzde 49,25'e çıkarılmasının perde arkası ortaya çıktı. 16 Ocak’ta yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan zamda halktan gelen tepkilerin etkili olduğu öğrenildi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam yapılmasının arka planı ortaya çıktı.

16 Ocak’ta yapılan kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan zamda halktan gelen tepkilerin etkili olduğu öğrenildi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, yüzde 42,6 zam yapılacağının duyurulmasından sonra; AK Parti yönetimine ve milletvekillerine yüzlerce tepki telefonu ve sitem mesajı geldi. Seçim bölgelerindeki çalışmalara katılan milletvekilleri gittikleri her yerde emeklilerin tepkisi ile karşılaştı.

"Cami çıkışında cemaat etrafımızı sarıyor"

Milletvekilleri grup yönetimini ve parti yöneticilerini arayarak, “Camiye gidiyoruz, çıkışta cemaat etrafımızı sarıyor emekli zamlarına tepkisini dile getiriyor. Esnafı dolaşıyoruz, aynı tepkiyi görüyoruz. Teşkilat toplantılarında da partililerimiz aynı konuyu gündeme getiriyor” şeklindeki gözlemlerini anlattı.

Zam çalışması gizlendi

AK Parti grup yöneticileri ile Genel Merkezden bazı yöneticiler de hafta sonu Cumhurbaşkanı ile görüşerek sahadaki durumu iletti. Erdoğan, parti yönetimini dinledikten sonra zam oranının ‘Yeniden değerlendirilmesi’ ve memurlara yapılan oranda zam yapılması yönünde talimat verdi. Beklenti oluşmaması için de ilk aşamada yapılacak çalışmanın ‘dillendirilmemesi’ istendi.  

İki kesimin artışlarını eşitleyelim" dedi. Bunun üzerine hızla çalışma yapıldı ve kamuoyu ile paylaşıldı.

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