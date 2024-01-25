Burun deliklerinden girilerek yapılan beyin ameliyatıyla tümörden kurtuldu

Beyninde oluşan tümör sebebiyle görme kabiliyeti başta olmak üzere hormonal bozukluklar yaşayan 42 yaşındaki Döndü Özdemir, burun deliklerinden girilerek gerçekleştirilen beyin ameliyatıyla tekrar eski sağlığına kavuştu.

Abone ol

İzmir’de, 5 yıldır baş ağrısı şikayetiyle gitmediği doktor kalmayan ve bir kuruyemiş dükkanında satış temsilcisi olarak çalışan Döndü Özdemir (42), çareyi İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesinde buldu. Baş ağrısı ve görme bozukluğu şikayetlerine yönelik tetkikler yapılan Özdemir’e, beyninde iyi bir huylu tümör olduğunun teşhisi konuldu.

Daha sonra burun deliklerinden girilerek Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay ile Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren’in ortak çalışmayla gerçekleştirdiği operasyon sonucunda genç kadın tekrar eski sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası konuşan Döndü Özdemir, ameliyatı gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, “Korktuğum gibi değilmiş. Ameliyat doktorlarımız sayesinde iyi geçti. Görmek bozukluğum vardı ama şu anda iyiyim” dedi.

“Yarın taburcu edeceğiz“

Döndü Özdemir’in hipofiz adenomu bezinden kaynaklanan iyi huylu bir kitleden ameliyat olduğunu dile getiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Akay, “Hastanın şikayetleri aslında uzun zamandır var. Yıllardır takip edilen bir hasta. Hipofiz adenomları, hipofiz bezindeki salgılanan hormonların düzeyini arttırarak veya görme siniri dediğimiz bizim optik kiazmaya baskı yaparak görme problemlerine neden oluyor. Görme bozukluğu veya hormon bozukluğu memelerden süt gelme, adet düzensizliği, baş ağrısı gibi semptomları olur. Hastamızda da bu şikayetler üzerine yapılan kontrollerinde adenomda büyüme görüldü. Biz de bu adenoma yönelik kulak burun boğaz ekibiyle birlikte bir ameliyat gerçekleştirdik. Hastamız şu an ameliyatın birinci gününde gayet iyi. Ayağa kalkıyor, dolaşıyor. Hiç burada tampon koymaya bile gerek kalmadan yapılan bir operasyon oldu. Hastanın şikayetleri gerileyecek. Hormon düzensizlikleri yoluna girecek. Görmeyle ilgili problemleri yavaş yavaş düzelecek. Daha iyi olacak. Her şey yolunda giderse yarın taburcu edeceğiz. Günlük hayatına, görmesi ve hormon düzensizlikleri düzelerek devam edecek” diye konuştu.

“Bacaktan yama aldık”

Burun yolunu bildikleri için bu konuda yardımcı olduklarını ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren, “Oradaki endoskopik anatomiye hakimiz ve orada genelde beyin cerrahisine bir yol açıyoruz. Ondan sonra beyin cerrahlarının beyne ulaşmasını sağlıyoruz. Hem oradaki daha hareket gerektirecek ince işler için yorulmamasını sağlıyoruz ve iki branşın beraber çalışıp, bilgi birikimini paylaşarak hastaya daha çok faydalı olmasını sağlıyoruz. Bir tümör takibi mutlaka olacak. Patolojiye girecek. Esas buradaki takip beyin cerrahisi tarafında. Bizim yaptığımız şeyler buruna bir bacaktan aldığımız bir yamayla orada beyin sıvısının gelişini engellemek amaçlı bir kapama yaptık. Ağır kaldırmayacak. Onlara dikkat edecek. Sigara içiyorsa mutlaka sigarayı bırakacak. Onun haricinde dikkat etmesi gereken bir şey yok. Esas olarak böyle görme kaybı olup bu tip kitleler olan şeyleri esas ilk gitmesi gereken branş beyin cerrahisi. Ama uygun merkezlerde multidisipliner çalışarak bu tip hastalara faydalı olmak daha mümkün. Endoskopik olarak yaptığımız zaman hastanın ayağa kalkması çok daha pratik oluyor. Anatomiyi koruyabiliyoruz. Böylece hastaya daha çok faydamız oluyor. Yani içeride çok büyük bir hasar, burun içinden hasar görmeden ya da kafa açılarak yapmamış oluyoruz. O açıdan da hastanın ayağa kalkması daha kolay oluyor.