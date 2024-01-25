BIST 8.170
DOLAR 30,28
EURO 33,06
ALTIN 1.961,32
HABER /  GÜNCEL

Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, park halindeki 2 motosikleti çaldıkları güvenlik kamerasınca belirlenen 4 zanlı tutuklandı.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerde park halindeyken çalınan motosikletlerle ilgili çalışma başlatıldı. Bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği 6 şüpheliyi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Aramalarda ele geçirilen çalıntı 2 motosiklet sahiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, motosikletleri çalan 4 zanlının bölgeden uzaklaşmaları yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Japonya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı!
Japonya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı!
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!
Jeotermal ısıtmalı topraksız serada üretim Şubat'ta başlayacak
Jeotermal ısıtmalı topraksız serada üretim Şubat'ta başlayacak
Borsa İstanbul'da 'hatalı işlem' düzenlemesi
Borsa İstanbul'da 'hatalı işlem' düzenlemesi
Yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 kişi yaralandı!
Yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 kişi yaralandı!
Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Alanyaspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Ormana odun kesmeye gitti, ölü olarak bulundu!
Ormana odun kesmeye gitti, ölü olarak bulundu!
Burun deliklerinden girilerek yapılan beyin ameliyatıyla tümörden kurtuldu
Burun deliklerinden girilerek yapılan beyin ameliyatıyla tümörden kurtuldu
Anemi ihmal edilen sağlık sorunlarının başında geliyor
Anemi ihmal edilen sağlık sorunlarının başında geliyor
Engelliler için bireysel eğitim desteği bu yıl aylık 4 bin 692 lira oldu
Engelliler için bireysel eğitim desteği bu yıl aylık 4 bin 692 lira oldu
Astım hastası çocuk, 2 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi
Astım hastası çocuk, 2 saatlik çalışmayla hastaneye yetiştirildi
İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun katili yakalandı
İzmir'de 12 yaşındaki çocuğun katili yakalandı