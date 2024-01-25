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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Mehmet Ş. idaresindeki 06 CTC 250 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Merkezi yakınlarında U dönüşü yapmak istediği esnada Kahta istikametinden Adıyaman istikametine giden Habib Ş. idaresindeki 01 UF 026 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Mehmet Ş., Habib Ş. ile araçlarda bulunan Abuzer T., Aslı Ş. ve Vesile Ş., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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