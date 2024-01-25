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Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde bir haftada 12 kişi yaşamını yitirdi.

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Rio de Janeiro Belediye Başkanı Marcelo Crivella, basına yaptığı açıklamada, bazı kasabalarda 25 bin kişinin tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Bir haftadır devam eden sağanak nedeniyle 12 kişinin öldüğünü kaydeden Crivella, geçen hafta olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini hatırlattı. Crivella, otoyolların ve onlarca evin sular altında kaldığını ifade ederek, bölgelere acil insani yardım ulaştırılacağını belirtti. Rio de Janeiro kentinde geçen yıllarda da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

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