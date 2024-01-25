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Mescide ayakkabı ile giren akademisyen için karar verildi

Mescide ayakkabı ile giren akademisyen için karar verildi

Kadir Has Üniversitesi yönetimi, kampüsteki ibadethaneye ayakkabılarını çıkarmadan girdiği için öğrencilerle tartışma yaşayan akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında kararını verdi.

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Kadir Has Üniversitesi, ibadethaneye ayakkabı ile giren Zeliha Gizem Sayın'ın üniversitedeki görevine son verdi.

Odatv'nin haberine göre ibadethane önüne ayakkabı bırakıldığını öne sürerek ibadethane içine ayakkabı ile giren ve öğrencilere tepki gösteren Zeliha Gizem Sayın’ın üniversite ile ilişiğinin kesildiği açıklandı.

Ne olmuştu?

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasında "ayakkabıyla ibadethaneye girme" tartışması yaşanmıştı.

Olay, ibadethanedeki bir öğrencinin çektiği video ile ortaya çıkmış ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Videonun yayılması üzerine üniversite konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

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