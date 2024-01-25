BIST 8.170
DOLAR 30,28
EURO 33,06
ALTIN 1.963,12
HABER /  SPOR

Alperen Şengün, Portland karşısında double double yaptı

Alperen Şengün, Portland karşısında double double yaptı

NBA'de Houston Rockets, sahasında karşı karşıya geldiği Portland Trail Blazers'a 137-131'lik skorla kaybetti. Houston'da Alperen Şengün 40 dakika oynadığı maçta 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile mücadele etti.

Abone ol

NBA'de normal sezon 8 müsabaka ile devam etti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, evinde karşılaştığı Portland Trail Blazers'a uzatmalarda 137-131'lik skorla mağlup oldu. Ligdeki 13. galibiyetini elde eden Portland'da Anfernee Simons 33 sayı, 6 ribaund, Jerami Grant 21 sayı, 9 asist ve Malcolm Brogdon 19 sayı, 6 asistle oynadı. Bu sezonki 23. yenilgisini alan Houston'da ise Alperen Şengün 40 dakika parkede kaldı ve 30 sayı, 10 ribaund, 8 asist ve 1 top çalma ile mücadele ederek takımın en skoreri oldu. Ayrıca Jalen Green 29 sayı, 3 asist ve Fred VanVleet de 18 sayı, 7 asistle katkıda bulundu.

Cedi Osman'ın takımı San Antonio evinde kayıp

Oklahoma City Thunder deplasmanda karşı karşıya geldiği San Antonio Spurs'ü 140-114 mağlup etti ve 31. galibiyetini kazandı. Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 32 sayı, 10 asist, Aaron Wiggins 22 sayı, 3 ribaund ve Chet Holmgren 17 sayı, 9 ribaund ile oynayarak takımına galibiyeti getirdi. Ligdeki 36. mağlubiyetini alan San Antonio'da ise milli basketbolcu Cedi Osman 14 dakikada 9 sayı, 1 blok ile oynarken, Victor Wembanyama 24 sayı, 12 ribaund ve Devin Vassell da 21 sayı, 7 asist ile karşılaşmayı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Detroit Pistons 113 - 106 Charlotte Hornets
Washington Wizards 107 - 118 Minnesota Timberwolves
Miami Heat 96 - 105 Memphis Grizzlies
Houston Rockets 131 - 137 Portland Trail Blazers
Milwaukee Bucks 126 - 116 Cleveland Cavaliers
Dallas Mavericks 109 - 132 Phoenix Suns
San Antonio Spurs 114 - 140 Oklahoma City Thunder
Golden State Warriors 134 - 112 Atlanta Hawks

ÖNCEKİ HABERLER
Güven endeksi perakende ticaret sektöründe azaldı
Güven endeksi perakende ticaret sektöründe azaldı
Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı!
Ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı!
Trakya'da dondurucu hava etkili oldu, yaşamı olumsuz etkiledi
Trakya'da dondurucu hava etkili oldu, yaşamı olumsuz etkiledi
Ağrı’da tipi nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı
Ağrı’da tipi nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı
Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı
Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı
Japonya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı!
Japonya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı!
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!
Jeotermal ısıtmalı topraksız serada üretim Şubat'ta başlayacak
Jeotermal ısıtmalı topraksız serada üretim Şubat'ta başlayacak
Borsa İstanbul'da 'hatalı işlem' düzenlemesi
Borsa İstanbul'da 'hatalı işlem' düzenlemesi
Yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 kişi yaralandı!
Yolcu otobüsü buzlanan yolda devrildi: 11 kişi yaralandı!