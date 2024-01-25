BIST 8.170
DOLAR 30,28
EURO 33,06
ALTIN 1.961,32
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Honda Motosiklet, dokuzuncu kez pazar lideri oldu

Honda Motosiklet, dokuzuncu kez pazar lideri oldu

Honda Motosiklet, Türkiye motosiklet pazarındaki liderliğini 9’uncu yılında da sürdürdü.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honda Motosiklet, 2023'te toplam 480 bin 181 adete ulaşan 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında, 90 bin 80 adetlik satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarını bir önceki yıla göre ikiye katlayan Honda, yüzde 18,8’lik pazar payına ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, liderliğin ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz. Bu mutluluğu Honda markasını tercih eden tüm kullanıcılarımız ile paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Her geçen gün yükselen hızlı teslimat hacmiyle artan motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının önemli ölçüde artığını aktaran Kardeş,"Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kardeş, Honda markasının çok özel bir kullanıcı kitlesi olduğunu, markanın sunduğu teknolojiler, güvenlik donanımları, sürüş ekonomisi ve performansın sürekli geliştiğini ve kullanıcıların beklentileri doğrultusunda ürün gamları güçlendirmeye bu yıl da devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'de motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığına dikkati çeken Kardeş,"İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Lider marka olmanın getirdiği sorumlulukla sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında artırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Mezarlık yakınında silahla öldürülmüş halde bulundu!
Mezarlık yakınında silahla öldürülmüş halde bulundu!
Mescide ayakkabı ile giren akademisyen için karar verildi
Mescide ayakkabı ile giren akademisyen için karar verildi
Alperen Şengün, Portland karşısında double double yaptı
Alperen Şengün, Portland karşısında double double yaptı
Güven endeksi perakende ticaret sektöründe azaldı
Güven endeksi perakende ticaret sektöründe azaldı
Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da seller nedeniyle bir haftada 12 kişi hayatını kaybetti
Ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı!
Ambulans uçak 10 günlük bebek için havalandı!
Trakya'da dondurucu hava etkili oldu, yaşamı olumsuz etkiledi
Trakya'da dondurucu hava etkili oldu, yaşamı olumsuz etkiledi
Ağrı’da tipi nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı
Ağrı’da tipi nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı
Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Adana’da otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü
Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı
Mersin'de park halindeki iki motosikleti çalan 4 zanlı tutuklandı
Japonya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı!
Japonya’da kar kalınlığı yarım metreyi aştı: 800 araç mahsur kaldı!
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı!