Alper Gezeravcı yaşadıklarını anlattı: Yerçekimsizlik muazzam bir his

Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay istasyonundan canlı bağlantı gerçekleştirdi. Axiom Uzay şirketinin yayınına katılan Gezeravcı, uzayda gördüğü ilk manzarayı, uzayda çalışmanın zorluklarını ve yaşadıklarını anlattı.

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Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası uzay istasyonundan soruları yanıtladı. Gezeravcı, "Muazzam, burada uçmak için kanada ihtiyacımız yok. Hiçbir sınırlama olmadan, alanın tümünü kullanabilmek inanılmaz. Normalde ayaklarınızın altındaki zemin dört bir yanınızda, muazzam. Dragon ile dünyadan ayrılıp istasyona ilk ulaştığımız an dahil her biri muhteşemdi." değelendirmesinde bulundu.



Uzayda ilk gördüğü manzarayı tasvir eden gezeravcı, "Şans eseri uzaydan dünyaya ilk baktığımda Avrasya üzerindeydik. Adaları gördüm. Maviliğin ortasında birer elmas gibi parlıyorlardı. Denizin mavisi ve beyaz bulutlarla tam bir renk uyumu içindeydiler. Dünyanın eğimini de gördüm." dedi.



Yerçekimsizliğe alışmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Gezeravcı, ilk andan itibaren uzay mesaisinin başladığını vurguladı. Gezeravcı, "Zaten çok iyi hazırlanmıştık. Deney ve görevlerimiz için titizlikle planlanmış programlarımıza göre çalışmaya ilk andan başladık. Uzay istasyonundaki mürettebat kadar rahat hareket edebilmek için zaman ve çaba gerektiğini söylebilirim. Bu beceriyi kazanmak için çok fazla çalışıyoruz. Ama sağa sola çarpsak da yerçekimsizlik hissi muhteşem." açıklamasında bulundu.



Dünyadan yanında getirdiği objeleri de anlatan Gezeravcı, "Yörük kültürüne ilişkin hazırlanmış bazı sembolleri, yeğenimin ve ailemin fotoğraflarını, ilk görev yaptığım hava kuvvetlerimdeki filomun armasını ve bayrağımızı getirdim." dedi.



Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından da Dragon Kapsülünün uzay istasyonuna kentlenmesinin ardından çekilen ilk fotoğrafı paylaştı. Mesajında "Yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış" diyen Gezeravcı, "Ülkemizi uzay araştırmaları alanında hak ettiği seviyeye getirmek için tüm gayretimizle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



Gezeravcı, Mesajını Uzaydan hepinize, en içten sevgi ve selamlarımla sözleriyle noktaladı. Alper Gezeravcı ve 3 Astronot, Ocak sonuna kadar uzay istasyonunda kalacak.