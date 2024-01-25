Yarıyıl tatilinde çocukların beslenme düzenini korumak önemli

Sömestir tatilinde çocukların okul günlerindeki beslenme düzenini korumaları gerektiğini belirten Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, “Çocukların sömestir tatilinde beslenme düzenlerinin korunmasına ve üç öğün yemek yemesine dikkat etmeliyiz” dedi.

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Ülke genelinde yüzbinlerce öğrenci, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak 2 haftalık sömestir tatiline başladı. Okul döneminde çocukların sabah kalkma, kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve yatma saatleri belirli bir düzende ilerlerken, sömestir tatilinde bu saatlerde değişiklikler meydana gelebiliyor. Uyku saatlerine bağlı olarak öğün saatlerinin de değişebildiğini fakat kahvaltı öğününün asla atlanmaması gerektiğini belirten Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi Diyetisyeni Büşra Özcan, “Kahvaltı gece uzun süren açlık sonrasında günün en önemli öğünüdür” dedi.

“Sömestir tatilinde beslenme düzenini bozmadan sürdürmemiz gerekiyor”

Sömestir tatilinin kısa olmasından dolayı beslenme düzeninin bozulmamasında büyük fayda olduğunu belirten Diyetisyen Büşra Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Sömestir tatilinde sağlıklı beslenme çok önemli. Ara öğünler atlanmamalı. Çocukların sıklıkla kahvaltı öğününü atladıkları görünüyor. Ancak kahvaltı gece uzun süren açlık sonrasında günün en önemli öğünüdür. Yeterli ve dengeli kahvaltıyı öneriyoruz. Kahvaltıda bir yumurta, bir dilim beyaz peynir, mevsim yeşillikleri, avokado, zeytin veya ceviz gibi sağlıklı yağ gruplarını tercih edebilirsiniz. Eğer çocuklarınız kahvaltı öğününü sevmiyorsa eğlenceli sunumlarla sağlıklı pizza tarifleri ya da krep tarifleriyle kahvaltıyı alışkanlık haline getirebilirsiniz. Günlük kalsiyum ihtiyacını karşılamak için günde 3-4 porsiyon süt ve süt ürünü tüketimini öneriyoruz ama paketli meyveli yoğurtlar ve meyveli sütler yerine kendi evde hazırladığınız sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz. Ayrıca kuru baklagil tüketimi ve omega 3 kaynağı olan balığı da haftada iki defa öneriyoruz. Bağışıklık sisteminin korunması da sağlıklı beslenmede önemli bir konu. C vitamini kaynaklarının tüketilmesini öneriyoruz. Bunun için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesi gerekli. Ara öğünler de atlanmamalı. Çocuklara ara öğünlerde çiğ kuruyemişler veya meyveler gibi küçük atıştırmalıklar verebilirsiniz. Sömestirde de aslında uyku düzeni bozulduğu için beslenme düzenleri ve öğün saatleri bozuluyor. Uyku düzeni burada önemli bir konu. Çocuklar en geç saat 22.00 gibi yatırılıp, sabah yine aynı düzenlerinin devam ettirilmesi gerekiyor. Üç öğün beslenme öneriyoruz.”