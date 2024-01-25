Şahan Gökbakar Buket Aydın kavgası gittikçe çirkinleşti! 'Ben yokken kimlere çaktın'

Buket Aydın, ilişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını söylemişti. Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savununca sosyal medyanın diline düşmüştü.