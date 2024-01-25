Şahan Gökbakar Buket Aydın kavgası gittikçe çirkinleşti! 'Ben yokken kimlere çaktın'
"Ben hesap ödemem" diyerek sosyal medyanın diline düşen Buket Aydın kendisiyle dalga geçen Şahan Gökbakar'a ateş püskürdü. Jess Molho ve Demet Akalın'a katılan Aydın burada Gökbakar'ın eşiyle ilgili sözler söyledi. Gökbakar ise eşini hedef alan Aydın'a cevap olarak 'Kimlere Çaktın' şarkısını paylaştı. İşte detaylar...
Buket Aydın, ilişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında asla hediye almadığını söylemişti. Aydın, yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savununca sosyal medyanın diline düşmüştü.
Buket Aydın'a bir tepki de Şahan Gökbakar'dan gelmişti. Ünlü komedyen kadın kılığına bürünüp bariz Buket Aydın'ı taklit etti.
Açıklama olarak da 'Erkeksen sen vereceksin😂 Ben ne maddiyatjı olujaaaaam yaaa.😂' yazan Gökbakar'a Aydın'dan tepki geldi.
Buket Aydın da gördüğü videonun ardından sinirlerine hakim olamadı ve "Kadın düşmanı rezil!" diyerek Şahan Gökbakar'a patladı.