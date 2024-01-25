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Nicolas Anelka, 16 yıl sonra Türkiye'ye döndü

Nicolas Anelka, 16 yıl sonra Türkiye'ye döndü

Futbolculuğu döneminde Fenerbahçe forması da giyen Nicolas Anelka, bu kez Ümraniyespor için Türkiye'ye geldi.

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Fenerbahçe'nin 2004-05 sezonunun devre arasında transfer ettiği Nicolas Anelka, 1.5 yıl Sarı-Lacivertli formayı terletmişti. 2016 yılında futbolu bırakan Nicolas Anelka 18 yıl aradan sonra Türkiye'ye döndü.

Ümraniyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nicolas Anelka'nın yer aldığı kısa bir videoya yer verildi.

Eski Fransız yıldız futbolcunun, Ümraniyespor'da CEO görevini üstlenmesi bekleniyor.

Anelka kimdir?

1979 yılında Fransa'da dünyaya gelen Nicolas Anelka, profesyonel futbol kariyerine 1996 yılında Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain takımında başlamıştı.

Ardından Arsenal, Real Madrid, PSG, Liverpool ve Manchester City formaları giyen Fransız yıldız, 2005 yılında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

2006'da Bolton Wanderers'ın yolunu tutan Anelka, daha sonra Chelsea, Shangai Shenhua, Juventus, West Bromwich Albion ve son olarak da Hindistan ekibi Mumbai City formasını giydikten sonra profesyonel futbolculuk kariyerine son verdi.

69 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Anelka, bu maçlarda rakip ağları 10 kez sarstı.

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Çin temsilcisi Şangay Şenhua'da futbolcu antrenör olarak başlayan Anelka, Mumbai'de de aynı görevi yaptı.

2018-2020 yılları arasında Lille genç takımını yöneten Fransız futbol adamı, 2021 yılında nbu yana ülkesinde Hyeres'in sportif direktörlüğünü yapıyordu.

2004 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri'nde İslam dinini kabul ederek Abdul-Selam Bilal olarak Müslüman ismini almıştı.


 

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