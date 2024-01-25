Yapay zeka ile kalp hastalıkları 4 dakikada tespit ediliyor

Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hayri Alıcı, kalp hastalıklarının tanı ve tedavi takibinde uygulanan son teknolojik bir yöntem olan cardisio yani yapay zeka hakkında bilgiler verdi.

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Özel Hatem Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hayri Alıcı, “Kalp hastalıklarının tanısında ilk basamak olarak kullanılan EKG’nin 3 boyutlu ve biraz daha uzun kayıtlı formu olan Vektokardiyogram (VCG) verilerinin yapay zekâ analizi yardımıyla kalp sağlığıyla ilgili bilgilerin daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır” dedi.

“Yapay zeka dakikalar içinde sonuç veren hızlı ve etkin bir yöntemdir”

VCG verileri, kalbin elektriksel aktivitesinin üç boyutlu bir kaydını içerdiğini söyleyen Dr. Alıcı, “Bu veriler, kalbin farklı bileşenlerinin (yatay, dikey ve derinlik) analiz edilmesine imkan tanır. Yapay zekâ algoritmaları, bu verileri işleyerek, kalp damar tıkanıklıkları, kalp ritim bozuklukları ve yapısal kalp hastalıkları gibi parametreleri değerlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

“Yapay zeka analizi avantajlı bir yöntemdir”

Cardisio analizi, araştırmalar ile kanıtlanmış olan avantajlı bir yöntem olduğunu belirten Dr. Alıcı, “Hasta dinlenme halindeyken yapılır, efor gerektirmez. Ayrıca opak madde ve radyasyon gibi vücuda zararlı yöntemler kullanmada ve damarsal girişim olmadan kalp sağlığı ve hastalıkları hakkında hızlı ve güvenli sonuç veren bir uygulamadır. Yapay zekâ sayesinde daha kesin teşhis ve tedavi takibi sağlanır” ifadelerine yer verdi.



“Yapay zeka ile kalp hastalıklarında erken teşhis sağlanır”

Yapay zekâ analizi, kalp hastalıklarının erken teşhisini sağlayabileceğini anlatan Dr. Alıcı, “Tedavi yöntemlerinin optimize edilmesine yardımcı olabilir ve hastaların takibini kolaylaştırabilir. Bununla birlikte, yapay zeka analizlerinin sonuçları her zaman bir uzman doktor tarafından doğrulanmalıdır" ifadelerini kullandı.



“Cardisio kardiyoloji kliniğimizde uygulanmaktadır”

Dr. Alıcı, “Kliniğimizde cardisio uygulaması uzman kardiyolog muayenesi, EKG ve EKO uygulamaları yapılarak tam bir klinik değerlendirme ile yapılmaktadır. Kalp hastalığı riski olanlarda damarsal, yapısal ve ritim açısından bir kalp hastalığı olup olmadığını görmek, Covid-19 vb. kalpte de hasara sebep olabilecek ağır enfeksiyon öyküsü olanlarda kalp hastalığı taraması, Efor testi yapamaya veya efor testinin yeterli olmadığı kişilerde kalbin beslenmesinin yorumu, Kalp hastalığı olsun ya da olmasın kalp dışı cerrahi vakalarda, ameliyat öncesi kalp hastalığı riskini belirlemede, Kişilerin klinik durumuna uygun olarak Check-up programlarında kullanılmaktadır” diye konuştu.