Günde 5 bardak çay içerseniz! Çayın bilinmeyen yeni faydası

Çay tiryakilerini sevindirecek araştırma! Siyah ve yeşil çayın yeni faydası ortaya çıktı. Bilim insanları günde 5 bardak çay içmenin yaşlanmayı geciktirdiğini açıkladı.

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Bilim insanları, günde beş bardak (ince belli) çay içmenin yaşlanmayı geciktirdiğini tespit etti.

Çin’deki Sichuan Üniversitesi’nden uzmanların yaptığı araştırmada, günde beş bardak çay içmenin biyolojik yaşlanmayı yavaşlatarak doktorları uzak tutabildiği belirlendi. Uzmanlar, bu sihirli gücün nedenini şöyle açıkladı:

“Siyah ve yeşil çaydaki doğal, sağlıklı kimyasal maddeler hücrelerimizdeki hasarı azaltarak, organların daha uzun süre çalışmasını sağlıyor. Böylece vücut yavaş yaşlanıyor.”

Antioksidan zengini Dr. Yi Xiang, “Çayın organları koruması, içinde çok sayıda biyoaktif bileşim olmasıyla ilgili. Çay yaşlanmayı yavaşlatan polifenollere, teanine sahip. Polifenoller bağırsak mikrobiyotasını düzenliyor. Bu da bağışıklığı güçlendiriyor, zihni koruyor” dedi. Çaydaki polifenollerin diyabet, kalp hastalığı, kanser ve demanstan koruduğu da biliniyor.