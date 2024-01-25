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74 yaşındaki akrabasının evine misafirliğe gitti! Tecavüze yeltendi

74 yaşındaki akrabasının evine misafirliğe gitti! Tecavüze yeltendi

Isaan eyaletinin Satuek bölgesinde yaşayan 74 yaşındaki akrabasını ziyaret etmek isteyen adam dehşet saçtı. 42 yaşındaki adam akrabasının evinde bir süre oturduktan sonra yaşlı kadının 400 baht (yaklaşık 340 TL) parasını çalıp tecavüz girişiminde bulundu. Yaşlı kadının seslerini duyan komşuları onu kurtararak durumu polise haber verdi.

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Tayland'ta yaşanan hırsızlık ve tecavüz girişimi vakası yerel basının gündemine yerleşti. 74 yaşındaki mağdur Mongpramoon, uzak akrabası Uthen Jampanuan'ın kendisini ziyarete geldiğini ve ona saldırdığını söyleyerek polise şikayetçi oldu. Komşularının tecavüz girişiminden kendisini kurtardığını dile getiren Mongpramoon, akrabası Jampunuan'ın biriktirdiği 400 baht (yaklaşık 340 TL) nakit parayı çaldığını da belirtti.

Uthen aynı gün sorgulanmak üzere karakola götürüldü ve suçunu itiraf etti. Uthen olay gününden bir gün önce arkadaşlarıyla alkol aldığını ve aynı günde içmeye devam ettiğini dolayısıyla sarhoş olduğunu savundu. Alkolun etkisiyle cinsel istek duyduğunu belirten Uthen akrabasıyla yaşadığı olaydan pişmanlık duyduğunu ve özür dilemek istediğini söyledi.

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