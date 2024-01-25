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Şamil Tayyar 'Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum' dedi! Emekliye ek zam ve ikramiye eleştirisi...

Şamil Tayyar 'Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum' dedi! Emekliye ek zam ve ikramiye eleştirisi...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen yüzde 5'lik ek zamma karşı çıkan ve ikinci kez verilen ek zamla yüzde 49.25 artışa gelinmesine tepki gösteren Şamil Tayyar, "Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum." deyip, çalışan emekliye verilmeyen 5 bin TL ikramiyenin daha sonra verilmesini, emekliye önce yüzde 5 zam verip sonra yükseltilmesiyle ilgili dikkat çeken sorular sordu.

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Emekliler arasındaki zam farkının giderilmesi için iki kez üst üste ek zam yapılması AK Parti eski milletvekili ve eski MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın tepkisine neden oldu. "Taksit taksit ek zam" eleştirilerini hatırlatan Şamil Tayyar, "Uzunca süredir AK Parti'de bir tuhaflık görüyorum" dedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine verilen ek zamma ek zam yapılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Şamil Tayyar şunları ifade etti:

Bana çemkirenler şimdi ne düşünüyor?

- Daha önce farklılığa itiraz edip ‘İyi olmak kolaydır, zor olanı adil kalmaktır. Bu zoru başarmalı, adil davranabilmeliydik’ demiştim. Bu yapıcı uyarı karşısında çemkirenler ve farklılığı makul gibi göstermeye çalışanlar şimdi ne düşünüyorlar, bilmiyorum.

Çalışmayan emekliye 5 bin TL işi

- Uzunca süredir bir tuhaflık görüyorum. Çok geriye gitmeyeceğim. Daha yakın tarihte sadece çalışmayan emekliler için 5 bin lira ikramiye kararı alındı. Tepkiler üzerine çalışan emekliler de kapsama dahil edildi.

Hata düzeltilse de politik dayak yiyoruz

- Son olarak SSK ve Bağkur emekli maaşlarına yüzde 42.6 zam yapıldı. Bu oran, tepkiler artınca yüzde 49.25’e yükseltildi. Hatadan dönülmüş olsa da beklenen siyasi ve sosyal fayda sağlanamıyor. Arada yenen politik dayak da cabası.

Ya toplumla bağ zayıfladı ya da...

- Eskiden bu gel-git vakalar çok istisnai durumdu. Ya toplumla bağ zayıfladı tepkilerle farkına varılıyor. Ya hükümet içinde koordinasyon problemi var. Ya Cumhurbaşkanımıza giden bilgilendirme kanalı tıkalı. Ya da hepsi.

Bir ay sonrasını öngöremeyen politika...

- Zira, bir ay sonrasını öngöremeyen politik tutum kabul edilemez. AK Parti de bu değil. Şöyle şiddetlice titreyip kendine gelme vakti. Bu zikzaklar kalıcı hale gelmeden…

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