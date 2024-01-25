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Banka çalışanı farketti Arif dede 300 bin lirasını kurtardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Banka çalışanı farketti Arif dede 300 bin lirasını kurtardı

Mersin'de kendini savcı ve polis olarak tanıtan şüphelilere 300 bin TL göndermek için bankaya giden yaşlı adam, banka çalışanının dikkati sayesinde polisin müdahalesiyle dolandırılmaktan kurtuldu.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaşlı bir şahsın yüklü miktarda bankaya para yatırmaya çalıştığının bildirilmesi üzerine dolandırılıyor olabileceği şüphesi ile harekete geçti.

Bankaya giden ekipler, 78 yaşındaki Arif Birtek'in siyah poşet içerisinde yaklaşık 300 bin TL'yi kendisini başka bir ilden polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıya göndermek istediğini öğrendi.

Paraya tedbir amaçlı el koyan polis, yaşlı adamı emniyet şubesine götürerek görüştü. Dolandırılmak üzere olduğu anlatılan yaşlı adama 300 bin TL'si teslim edildi.

'Senin gizli bilgilerin elimize geçti' dediler

Yaşananları anlatan Arif Birtek, "Telefon açtılar, 'Senin gizli bilgilerin elimize geçti' dediler. Kimlik bilgilerimin hepsini söylediler. 'Senin paraları şu hesaba göndermen lazım' dediler. Bankada görevliler 'Amca seni başkaları dolandırıyor. Sen neden yatırıyorsun bu parayı' dediler. 'Yok ya, başkası alacağına parayı şu hesaba yatıracağız' dedim. Ondan sonra emniyetten ekip geldi. Beni arabayla aldılar buraya getirdiler. Polisler geldiler. Allah devletimizden razı olsun, polislerimizin ömür boyu ceketine taş değdirmesin" diye konuştu.

Birtek'in kendisini dolandırmaya çalışan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olması üzerine polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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