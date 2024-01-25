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Sanki cephanelik! Tabanca ve 500'den fazla mermi ele geçirildi!

Sanki cephanelik! Tabanca ve 500'den fazla mermi ele geçirildi!

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçesinde tabancalar ve 500'den fazla mermi ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesinde M.B. isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 1 adet tabanca 1 adet şarjör ele geçirildi.

Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi'nde A.K. isimli şahsın evinde ve aracında yapılan arama sonucunda, 2 gram kokain, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet tabanca şarjörü, 518 adet 9 mm tabanca mermisi, 2 adet av bıçağı ele geçirildi.

Her iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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