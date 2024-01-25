300 milyon lira değerinde dev haciz!

Samsun'da Türkiye’nin en büyük haciz işlemlerinden birisi gerçekleştirilerek, 300 milyon TL değerinde ürüne el konuldu.

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Samsun Tekkeköy ilçesinde hizmet veren bir kimya tesisine, ödemesi geciken borçlarından dolayı dava açıldı. Avukat Ali Alper Tüfekci ve ekibi tarafından başlatılan hukuki işlemlerin ardından İstanbul Çağlayan İcra Müdürlüğü tarafından tesis hakkında haciz kararı verildi.

Haciz işleminin gerçekleştirileceği tesise, alacaklı vekili avukatlar, icra memurları ve kolluk kuvvetleri ile gidildi. Tesiste bulunan 17 adet 1 tonluk sıvı gübrenin ve 15 bin ton amonyum nitratın da içinde bulunduğu çok miktarda ürün haczedildi.

300 milyon TL değerinde ürüne el konulmasıyla Türkiye’nin en büyük haciz işlemlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.