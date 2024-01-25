Türk donanmasına ikinci uçak gemisi 'TCG Trakya' yolda

Dünyada manşet olan yerli proje TCG Anadolu'dan sonra Türkiye'nin ikinci uçak gemisi TCG Trakya için düğmeye basıldı.

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Mavi Vatan’da gücüne güç katan Türkiye, TCG Anadolu'dan sonra ikinci uçak gemi için düğmeye basıyor. Yeni projenin TCG Anadolu'nun bir üst versiyonu olacağı duyuruldu. İkinci uçak gemisine "TCG Trakya" adı verileceği öğrenilirken, proje kapsamında İspanyollar ile anlaşma yapıldığı da gelen bilgiler arasında.

İlk olarak Oramiral Vural Beyazıt'ın; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı döneminde planlaması yapılan ancak 29 yılı aşkın süredir bir türlü hayatta geçirilemeyen projenin Avrupa'nın beşinci, dünyanın ise dokuzuncu en büyük gemi inşa şirketi Navantia’dan sipariş edileceği öne sürülüyor. Ancak yeni uçak gemisinin tamamen yerli ve milli imkanlarla donatılarak Türkiye'de üretilmesi planlanıyor.

İkinci uçak gemisi projesindeki takvim henüz netlik kazanmazken, projenin yerli ve milli savaş uçağı projeleriyle eş güdümlü yürüyeceği de iddialar arasında. Emekli Kurmay Albay Dursun Çiçek ise uçak gemisi projesinin ilk olarak 1995 yılında gündeme gelmesine karşın o günden bu yana bir türlü çalışmalara başlanmadığını belirtirken, "1995'de merhum Vural Paşa kuvvet komutanıyken, ben de kurmay binbaşıydım. Yurtdışında incelemelerden sonra İspanyol modeli önerisi gelmişti. Proje 29 yıl sonra hayata geçecek olsa da sevindirici" dedi.

Donanmanın envanterinde bulunan TCG Anadolu gemisinin, yanında mutlaka benzer veya daha kapsamlı ikinci uçak geminin stratejik gereklilik olduğunu sözlerine ekleyen Çiçek, "Tek gemi, operasyon, kurtarma veya destek anlamında yetersiz kalırdı. Gemilerin bakım, onarım, yedekleme gibi durumları olur. Türkiye için gerekli bir proje umarız devamı gelir" diye konuştu.

Yeni uçak gemisinin özellikleri hakkında da bilgi veren Çiçek, şu bilgileri de paylaştı:

"Kendi hava desteği imkanı olan 2 bine yakın deniz piyadesinden oluşacak bir yüzen ada düşünün. Unutulmasın ki, ABD hegamonyasının ana omurgasını uçak gemileri ve donanma gücü oluşturuyor. TCG Trakya'dan sonra mutlaka nükleer denizaltı ve nükleer enerji ile çalışan uçak gemisi projeleri de hayata geçirilmeli. Nükleer enerji ile çalışan savaş gemileri ve denizaltılar aylarca lojistik ikmal yapmadan görev icra edebiliyor."

Öte yandan Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen Türk donanmasının halihazırda en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip. Uçuş güvertesi yapılan TGC Anadolu'ya aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken, SİHA ve İHA'lar konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alırken, devasa gemi amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabiliyor. TGC Anadolu ayrıca 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabiliyor.

Geçtiğimiz Cuma günü donanmanın envanterine katılan son milli projeler ise MİLGEM Projesi’nin 5’inci, İSTİF Sınıfı Firkateynlerin ilki olan TCG İSTANBUL (F-515), Reis sınıfı denizaltıların ilk gemisi TCG Pirireis (S-330) ve Denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG DERYA (A-1590) ile insansız deniz aracı Marlin SİDA oldu.