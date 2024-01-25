BIST 8.173
DOLAR 30,25
EURO 33,09
ALTIN 1.964,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bitlis’te 213 köy yolu ulaşıma açıldı!

Bitlis’te 213 köy yolu ulaşıma açıldı!

Bitlis’te önceki gece başlayan kar yağışından dolayı kapanan 266 köy yolundan 213’ü açıldı.

Abone ol

Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye’de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis merkezde kar kalınlığı 1, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1,5 metre olarak ölçüldü. Köylerde Bitlis İl Özel İdaresi, şehir merkezinde ise karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattıklarını belirtti. Kurtkan, dün itibari ile kapanan 266 köy yolundan 213’ünü açtıklarını söyledi. Kurtkan, 53 kapalı köy yolunun kaldığını ve bu yolların da 7/24 esasına göre çalışarak açacaklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
2 buçuk metrelik dev balık ağa takıldı!
2 buçuk metrelik dev balık ağa takıldı!
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! İl teşkilatı ve üyeler istifa etti!
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! İl teşkilatı ve üyeler istifa etti!
Sanki cephanelik! Tabanca ve 500'den fazla mermi ele geçirildi!
Sanki cephanelik! Tabanca ve 500'den fazla mermi ele geçirildi!
Elif Şafak'ın kitabında bazı bölümler aşırma çıktı mahkeme cezayı kesti
Elif Şafak'ın kitabında bazı bölümler aşırma çıktı mahkeme cezayı kesti
300 milyon lira değerinde dev haciz!
300 milyon lira değerinde dev haciz!
Hibe başvuruları devam ediyor! 14 milyon Türk Lirasına kadar yüzde 50 hibe verilecek
Hibe başvuruları devam ediyor! 14 milyon Türk Lirasına kadar yüzde 50 hibe verilecek
Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu
Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılacak milli sporcular belli oldu
Evinde silah ve uyuşturucu ele geçen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı
Evinde silah ve uyuşturucu ele geçen şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı
Türk donanmasına ikinci uçak gemisi 'TCG Trakya' yolda
Türk donanmasına ikinci uçak gemisi 'TCG Trakya' yolda
Anneden korkunç itiraf! Beşikteki oğlunu boğarak öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
Anneden korkunç itiraf! Beşikteki oğlunu boğarak öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı
Yarıyıl tatili kayak merkezlerine yaradı, oteller doldu taştı
Yarıyıl tatili kayak merkezlerine yaradı, oteller doldu taştı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklıyor! Piyasalar son kez artırım bekliyor...
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıklıyor! Piyasalar son kez artırım bekliyor...