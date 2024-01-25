Bitlis’te 213 köy yolu ulaşıma açıldı!

Bitlis’te önceki gece başlayan kar yağışından dolayı kapanan 266 köy yolundan 213’ü açıldı.

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Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye’de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis merkezde kar kalınlığı 1, yüksek kesimlerde ise yaklaşık 1,5 metre olarak ölçüldü. Köylerde Bitlis İl Özel İdaresi, şehir merkezinde ise karayolları ve belediye ekipleri kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 60 iş makinesi ve 80 personelle karla mücadele çalışması başlattıklarını belirtti. Kurtkan, dün itibari ile kapanan 266 köy yolundan 213’ünü açtıklarını söyledi. Kurtkan, 53 kapalı köy yolunun kaldığını ve bu yolların da 7/24 esasına göre çalışarak açacaklarını belirtti.