2 buçuk metrelik dev balık ağa takıldı!

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesinde balıkçılık yapan Ali Ergi'nin ağına dev yayın balığı takıldı.Abone ol
Meriç nehirde tekneyle balık avına çıkan Ali Ergi isimli vatandaşın ağına, devasa boyutlarda bir yayın balığı takıldı. Uzun uğraşlar sonucu yayın balığını kıyıya çıkarmayı başaran Ergi, tuttuğu balığı traktörle ikamet ettiği Küplü beldesine götürdü.
Yapılan tartımlarda 2 metre 30 santim boyundaki yayın balığının 70 kilogram civarında geldiği öğrenildi. Dev yayın balığı büyük ilgi gördü.