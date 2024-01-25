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ABD ve İngiltere'nin, "çay nasıl demlenir" tartışması!

ABD ve İngiltere'nin, "çay nasıl demlenir" tartışması!

İngiltere'nin Washington ve ABD'nin Londra büyükelçilikleri, kimya profesörünün "çayın acılığını almak için tuz eklenmesi" tavsiyesi üzerine sosyal medyada çayın nasıl demleneceğini tartıştı.

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ABD'li kimya profesörü Michelle Francl'ın İngiliz gazetesine verdiği röportajda ideal çaya ilişkin değerlendirmede bulunması sonrası iki ülke resmi kurumlarından karşılıklı esprili açıklamalar geldi.

Francl'ın çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinde bulunması üzerine ABD'nin Londra Büyükelçiliğinin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "ABD'li bir profesörün 'mükemmel' bir fincan çay tarifine ilişkin basında yer alan haberler, İngiltere ile aramızdaki özel ilişkinin üzerine sıcak su döktü." ifadesi yer aldı.

Çayın iki ülkeyi birbirine bağlayan dostluk iksiri olduğu belirtilen açıklamada, "Böyle akla hayale sığmaz bir teklifin ilişkilerimizi tehdit etmesine sessiz kalamayız. Bu nedenle İngiltere halkının, İngilizlerin ulusal içeceğine tuz eklemek gibi imkansız bir fikrin ABD'nin resmi politikası olmadığından ve hiçbir zaman olmayacağından emin olmalarını istiyoruz." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, çayı doğru şekli olan mikrodalgada pişirmeye devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

"Çay, yalnızca çaydanlıkta yapılır"

ABD'nin esprili açıklamasına hem İngiliz hükümeti hem de İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinden yanıt geldi.

Kabine Ofisinin X hesabından ABD elçiliğinin paylaşımı alıntılanarak yapılan açıklamada, "Özel ilişkilerimizden memnuniyet duyuyoruz ancak samimiyetle aynı fikirde değiliz. Çay, yalnızca çaydanlıkta yapılır." değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğinin X hesabından ABD'ye yanıt veren Büyükelçi Karen Pierce da "Anglo-Amerikan ilişkisi çayla tanımlanır ve gerçek bir fincan çayın nasıl yapılacağını göstermemiz için çok sayıda talep aldık." ifadesini kullandı.

Paylaşımda Pierce"ın, "İşte askeri danışmanlarım." ifadeleriyle geçiş yaptığı bölümde İngiliz kara, hava ve deniz kuvvetlerinde görevli askerler, nasıl çay yaptıklarını gösterdi.

Askerler, çay yapmak için mikrodalga fırının asla kullanılmaması gerektiğini anlattı.

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