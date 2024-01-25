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Sahte peygamberi timsahlar parçaladı!

Sahte peygamberi timsahlar parçaladı!

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde "sahte peygamber" vaftiz sırasında timsahların saldırısında öldü.

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Güney Afrika haber portalı News 24'un haberine göre, kendini peygamber ilan eden 48 yaşındaki kişi, Apel bölgesindeki nehirde vaftiz sırasında timsahların saldırısına uğradı.

Polis Sözcüsü Malesela Ledwaba, yapılan aramalar sonucunda "sahte peygambere" ait olduğu değerlendirilen ceset parçalarının timsahların arasında bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki dini liderlere ve yerel sakinlere, nehirlerde, derelerde ve barajlarda dini törenler yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Afrika'da her yıl yüzlerce kişi, yerleşim yerlerini işgal ettikleri vahşi hayvanların saldırılarında hayatını kaybediyor.

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