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2011 doğumlu Vedat, Fenerbahçe'ye transfer oldu

2011 doğumlu Vedat, Fenerbahçe'ye transfer oldu

Muğla Dalaman Atletikspor futbolcusu 2011 doğumlu Vedat Turgut, Süper Lig ekibi Fenerbahçe’ye transfer oldu.

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Dalaman Atletikspor Kulübü ile bu sezon başarılı maçlar çıkaran ve büyük takımların ilgisini çekmeyi başaran Vedat Turgut’a Fenerbahçe’den teklif geldi. Ailesi ile beraber düşünerek sarı-lacivertlilerin teklifine olumlu yanıt veren Vedat Turgut, Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Altyapı çalışmalarını Fenerbahçe’de yürütecek olan Vedat Turgut ilerleyen dönemde başarılı bir futbolcu olmak için çalışacağını söyledi.

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