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Galatasaray - İstanbulspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - İstanbulspor maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - İstanbulspor maçının VAR hakemi Onur Özütoprak oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de İstanbulspor’u ağırlayacak. Müsabakada hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Şimşek’in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Direnç Tonusluoğlu olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturacak. Hakan Ceylan ve Mustafa Savranlar da AVAR’da görev yapacak.

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