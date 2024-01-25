Rahim ağzı kanserinde erken yaşta tarama yapılması önem kazanıyor

Rahim ağzı kanseri farkındalık ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, kadınların 21 yaşından itibaren rahim ağzı kanseri taramaları başlamaları uyarısında bulundu.

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Ocak ayının Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık ayı olması nedeniyle açıklamalarda bulunan Egekent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, kadınlara uyarılarda bulundu. Dünyada kadınlar arasında en sık görülen kanserler arasında 4. sırada yer aldığını belirten Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, “Rahim ağzı kanseri erken teşhis edildiği ve etkili bir şekilde tedavi edildiği sürece önlenebilir ve tedavi edilebilir. Rahim ağzı kanserinde en sık görülen keşifler düzensiz, adet dönemleri arasında veya cinsel ilişkiden sonrasında anormal vajinal kanamadır. Rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya gelindiğinde ortaya çıkma eğilimindedir” dedi.



Rahim ağzı kanseri taramasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Soysal, “Cinsel olarak aktif kadınlarda 21 yaşından itibaren başlanılmalıdır. En az 65 yaşına kadar, uygun aralıklarla tarama testlerine devam edilmelidir. Rahim alınması (histerektomi) operasyonu yapılan kadınlarda rahim ağzı ile ilgili bir anormallik yoksa tarama sonlandırılabilir. 21 ile 29 yaş arasında 3 yılda bir pap-smear testi uygulanır. 30 yaşından sonra ise her 5 yılda bir HPV-DNA ve pap-smear testleri birlikte uygulanmalıdır. Buna alternatif olarak, 3 yılda bir tek başına pap-smear testi uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal Kadınların bağışıklık sistemini her daim güçlü tutmalarını sağlayacak dengeli bir beslenme, yeterli alınmış bir uyku, düzenli taramalar ve sigaradan uzak bir hayat tavsiyesinde bulundu.