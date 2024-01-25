Ekrem İmamoğlu'ndan Murat Kurum'a 'metro' cevabı! "Martta 65 kilometrelik hattımız açılacak"

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, ""8 kilometre metro hattını bile zor yaptılar" dedi. Kurum'un canlı yayını devam ederken Ekrem İmamoğlu, Kurum'a Kanal İstanbul hatırlatması yaparak cevap verdi: 65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız mart ayında...

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda konuştu. 'Sistem İstanbul' adı altında projelerini açıklayan Kurum, mevcut İBB yönetiminin vaatlerini yerine getiremediğini ileri sürdü. İBB yönetiminin vaadettiği metro hatlarını gerçekleştiremediğini savunan Kurum, şunları söyledi:

- Beş yılda bize 230 KM metro yapma sözü verdiler. Bırakın bu sözü yerine getirmeyi 2019 öncesinde başlanan 10 metro hattının üçünün de yapımını durdurdular. 'Biz açtık' dediler, boy boy reklamlarını bile yaptılar. Açtık dedikleri 47.3 KM'lik metro hattının sadece 8 KM'sini bile zor yaptılar. Durmadılar devam eden metro projelerini iptal ettiler. Daha da vahimi iptal ettikleri yetmezmiş gibi kazısı yapılan, temeli atılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon hafriyat döktüler.

Canlı yayın devam ederken jet cevap

İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni’ne katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Kurum'un konuşması devam ederken gazetecilerin "Murat Kurum 'Sistem İstanbul' adını verdiği projesinin detaylarını açıkladı. Metro hatlarına yönelik eleştirisi var. 8 kilometre yaptılar, vaat ettiklerini vermediler, dedi. Bu konuda ne diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Kanal İstanbul sözlerinden vurdu

- 65 kilometrelik metro hattımızı tamamlamış olacağız mart ayında. Matematiği bile unutarak siyaset yapan arkadaşların nasıl unutkan olduklarını, Kanal İstanbul sorusuna verdiği cevapla görebilirsiniz. Onlar, oy ve seçim öncesi zarar verecek, ve düne kadar hararetle savundukları her şeyi bir anda unutan insanlar. Ya da seçimde eğer fayda verecekse her türlü yola başvuran anlayışlar olduğunu biliyoruz. Onun için benim açımdan çok önemli değil verdiği rakamlar ve sayı.