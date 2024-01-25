Uzun süre bilgisayar başında kalmak skolyozu tetikliyor

Uzun saatler yanlış duruş şekliyle bilgisayar başında oturmanın skolyozu tetiklediğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, gençleri kaslarını güçlendirmeleri konusunda uyardı.

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Doğuştan oluşabileceği gibi ergenlik döneminde de ortaya çıkabilen, omurganın bir yana eğrilmesi anlamına gelen skolyoza karşı ailelere ve gençlere uyarılarda bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, gençlere spor ve yüzmenin yanı sıra anne ve babalarına ev işlerinde yardım ederek kas yapılarını güçlendirme tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Ceylan, "Günümüzde daha fazla dijital cihazlarla vakit geçiriyoruz.



Tabii bu cihazlarla geçirmiş olduğumuz süre çok artarsa, duruş pozisyonunu düzeltmemiz gerekiyor. Saatlerce öne doğru eğilerek kambur bir şekilde kalacak olursak omurga üzerinde olumsuz etkiler yapacaktır. Saatlerce bilgisayar başında ders çalışması gereken bir genç için düşündüğümüzde ders arasında sırt kaslarını güçlendirici egzersizler yaparsa ya da ev işlerinde annesine, babasına yardımcı olursa bu problem oluşturmayacak, sırt kasları güçlü kaldığı için geçici olarak kambur durması omurgasında değişiklik yapmayacaktır. Ama uzun süre kambur pozisyonda kalıp hem de kasların zayıf kalmasını, güçlenmesini sağlamadığımız zaman bunun kalıcı bir şekilde kamburluğa sebebiyet verme ihtimali her zaman var" dedi.



Gençlere egzersiz yapmanın yanı sıra evdeki işlerle uğraşmanın kasları güçlü tutacağı uyarısında bulunan Ceylan, çalışırken uygun pozisyonda oturmanın önemine de değindi. Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan, "Masa başında çalışırken koltuğumuz yüksekse, masamız aşağıda ise ister istemez eğilmek zorunda kalacağız ve bu kambur pozisyonda uzun süre kalmamız sırtımız ve belimiz için uygun olmayacak; sırt ve bel ağrılarına, kamburluk gelişmesi ihtimaline sebep olacaktır. Uzun süreli çalışmalarda masamızı yükseltip, belimizi yaklaştırarak, dik pozisyonda çalışmak, omurganın dik pozisyonda olmasını sağlamak gerekiyor. Uygunsuz bir şekilde öne eğilerek, kambur pozisyonunda uzun süre kalmak bizim arzuladığımız bir şey değil. Yüzmenin omuz ve bel kaslarını çalıştırdığı için faydası olduğunu düşünüyoruz ama ispatlanmış şeyler değil bunlar. Yüzmediği zaman hastalık gelişir, yüzdüğü zaman ise skolyoz gelişmez tarzı bir bilgi yok. Gençlerin aslında hayatın içerisinde olan sürdürülebilir şeyler yapması gerekir kanaatimce. Ev içerisinde ders çalışan bir çocuğun yapacağı en güzel şey kültür fizik hareketleridir, ev işlerinde annesine yardımcı olmaktır. Yine delikanlı için konuşacak olursak eğer bir bağ, bahçesi varsa da babasına yardımcı olması, salon sporlarını yapması, sırt ve omuz kaslarını güçlendirecektir. Biz bu kasların güçlü olmasını istiyoruz. Eski zamanda evdeki en zor işleri yapan gençlerdi ama günümüzde öyle bir hal aldı ki 'Sen okuyorsun, çalışma, karışma' denilmesi gençler açısından iyi değil ve sırt kaslarının zayıf kalmasına sebebiyet veriyor. Ev işlerini yapmayan, umursamayan bir gencin 'Ben okul okuyorum' diye bir kenara geçmesi doğal değil. Bunun omurga sağlığına, skolyoza yansımaları da oluyor" diye konuştu.