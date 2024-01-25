Dijital dünyanız için "dijital temizlik" önerileri!

Kaspersky, dijital temizlik konusunda neler yapılması gerektiğine ilişkin kullanıcılarına önerilerde bulundu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky, dijital cihazların düzenli kullanıcılarına, çevrim içi güvenliklerini artırmak ve sistem sağlıklarını korumak için dijital temizlik tavsiyeleri sundu.

Kaspersky'nin önerileri şu şekilde sıralandı:

"Masaüstünde ihtiyaç duyulmayan tüm kısa yolları ve klasörleri silin. Bu bilgisayarın performansını artıracak ve daha düzenli hale getirecek. Bir İnternet güvenlik uygulamasının performans sekmesi, işletim sisteminin daha derin katmanlarında depolanan büyük dosyaları, yinelenen dosyaları ve geçici dosyaları kontrol etmenize yardımcı olabilir. Gereksiz dosyaları kaldırmayı bitirdikten sonra geri dönüşüm kutusunu boşaltın.

E-posta ve mesajlaşma uygulamalarını temizleyin. Tüm bülten aboneliklerinden çıkın, eski mesaj sohbetlerini silin, spam klasörünü temizleyin. Kullanılmayan uygulamaları kaldırın. Akıllı telefonlarda veya dizüstü bilgisayarlarda, uzun süredir kullanılmayan uygulamalar depolama alanını ve belleği işgal ederek güncellenmemiş olduklarında güvenlik riski oluşturabiliyor, bu uygulamaları kaldırın."

Karşı karşıya kalınan bir diğer zorluk ise alınan dijital bildirim sayısı. Bu konuda tüm bildirimleri devre dışı bırakmaya da karar verilebilir. Ancak bunun yerine, bildirimleri kötüye kullanan uygulamaları belirleyerek bunları devre dışı bırakmak da mümkün.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Global Araştırma ve Analiz Ekibi (GReA) Güvenlik Araştırmacısı Mert Değirmenci, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dijitalleşmiş ve bağlantılı bir dünyada, dijital cihazların düzenli kullanıcıları çevrim içi güvenliklerini artırmak ve sistem sağlıklarını korumak için her zaman siber hijyenlerine özen göstermelidir. Siber hijyenin temel prensibi, günlük rutinin bir parçası haline gelmesidir. Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanmak ve bilgi teknolojileri etrafında iyi alışkanlıklar edinmeye çalışmak, sizi korunmuş ve üretken tutmaya yardımcı olacaktır."