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Hamile kadın paletli ambulansla kurtarıldı

Hamile kadın paletli ambulansla kurtarıldı

Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan hamile kadın, paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

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Ağrı’nın Hamur ilçesine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Süleymankümbet köyü Aşağı Yurt mezrasında yaşayan hamile Melike Akpolat rahatsızlandı. Yolun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olmasından dolayı hastaneye gidemeyen hamile kadının yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hemen harekete geçen sağlık ekipleri, paletli ambulansla yola çıktı. 5 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan ekipler, hamile kadını paletli ambulansla alarak kendilerini bekleyen normal ambulansa bindirdi. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akpolat’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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