BIST 8.179
DOLAR 30,27
EURO 33,06
ALTIN 1.964,21
HABER /  GÜNCEL

Fatih Cami saldırganı hakkında istenen ceza belli oldu!

Fatih Cami saldırganı hakkında istenen ceza belli oldu!

İstanbul'da Fatih Camii İmamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Saldırgan hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Abone ol

Fatih Camisi'nde cami imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralayan şüpheli hakkında 19,5 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Galip Usta ile Bilal Erdem'in bıçakla, Yusufcan İslam'ın da darp sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 15 Mayıs'ta yapılmasını kararlaştırdı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan motosikletli yaralandı
KBÜ ile ODTÜ arasında işbirliği
KBÜ ile ODTÜ arasında işbirliği
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri Göle ve Refahiye oldu
Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri Göle ve Refahiye oldu
Fatih Camii saldırganı hakkında istenen ceza belli oldu
Fatih Camii saldırganı hakkında istenen ceza belli oldu
"Yürüyemez" dedikleri köpek, 1,5 ayda ayağa kalktı!
"Yürüyemez" dedikleri köpek, 1,5 ayda ayağa kalktı!
Antalya'da oto tamirhanesinin deposunda korkutan yangın
Antalya'da oto tamirhanesinin deposunda korkutan yangın
Bursa'da kaçak silah imal eden 2 şüpheli yakalandı!
Bursa'da kaçak silah imal eden 2 şüpheli yakalandı!
BESAŞ hem çiftçi, hem tüketici dostu
BESAŞ hem çiftçi, hem tüketici dostu
Patatesi ihraç edip kabuklarından elektrik üretiyorlar
Patatesi ihraç edip kabuklarından elektrik üretiyorlar
Balıkesir’de madde bağımlısı genç oturduğu evi ateşe verdi
Balıkesir’de madde bağımlısı genç oturduğu evi ateşe verdi
Tuzla'da villa inşaatında toprak kayması: Mahsur kalan işçi kurtarıldı
Tuzla'da villa inşaatında toprak kayması: Mahsur kalan işçi kurtarıldı
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı! Silivri'ye metrobüs, öğrenciye yüzde 40 indirim, emekliye her ay 2 bin 500 TL
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum projelerini açıkladı! Silivri'ye metrobüs, öğrenciye yüzde 40 indirim, emekliye her ay 2 bin 500 TL