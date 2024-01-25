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Oto lastikçide ele geçen uyuşturucuyla ilgili bir kişi tutuklandı

Oto lastikçide ele geçen uyuşturucuyla ilgili bir kişi tutuklandı

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

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Olay, Samsun'un Canik ilçesi Dereler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları araştırmalar neticesinde, F.D. ve Y.D. isimli şahısların ortak işlettikleri lastikçi dükkanında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisini aldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahısların işyerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 235 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili Y.D. gözaltına alındı. Firarda olan F.D.'nin yakalanmasına çalışılıyor. Jandarma ekipleri soruşturmanın devamında, gözaltına alınan Y.D.'nin kuzeni R.D.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 3 gram bonzai ve bin 449 adet sentetik ecza hap daha ele geçirildi. Olayla ilgili R.D. de gözaltına alındı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan Y.D. ve R.D. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, R.D. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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