Murat Kurum'un lansmanında dikkat çeken isim! Siyasilere çağrıda bulunmuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, vaatlerini açıkladığı "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" toplantısına katılanlar arasında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün olması dikkatlerden kaçmadı.

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Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda İstanbul için plan ve projelerini açıklayan AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, 31 Mart'a giden yolda İstanbul'un depreme ayrı bir başlık ayrıdı.

İsminin İBB Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından her fırsatta deprem öncesi hazırlığa dikkat çeken Kurum, "İstanbul'da riskli yapı kalmasın istiyoruz. Deprem riski için çalışmalarımızı 39 ilçemizde yapacağız" diyerek seçimlere start vermişti.

Kurum'un İstanbul vizyonunda kentsel dönüşümün de ele alındığı projelerini anlattığı tanıtım toplantısına katılanlar arasında yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Türkiye'nin her zaman bir deprem ülkesi olduğunu belirten Naci Görür, "Ülkemizi deprem dirençli bir ülke haline getirmediğiniz sürece er veya geç daha güçlü afetlerle karşılaşacağız" diyerek siyasetçilere çağrıda bulunmuştu.

Siyasilere, "Karşımıza lütfen depremde yıkılan evleri yenileyeceğiz, sizi aç susuz bırakmayacağız edebiyatı ile çıkmayın" diyen Görür, vatandaşlara ise siyasilerden deprem gelmeden önce kentleri dirençli yapma talebinde bulunma çağrısı yapmıştı.