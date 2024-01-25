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İnternetten televizyon satıp göndermeyen satıcı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

İnternetten televizyon satıp göndermeyen satıcı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Samsun'da internetten sattığı televizyonun parasını almasına rağmen göndermeyen şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 30 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

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Samsun'da ikamet eden N.G. internetten televizyon satan R.D. ile bağlantı kurdu ve şahsın verdiği IBAN numarasına 18 bin 300 lira para gönderdi. R.D.'nin parayı almasına rağmen televizyonu göndermemesi üzerine N.G. şikayetçi oldu. R.D. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında R.D. dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 50 bin 500 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

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