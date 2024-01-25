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İzmir’de öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı!

İzmir’de öldürülen 12 yaşındaki Behiye son yolculuğuna uğurlandı!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde kapının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu şahsın anneyi bıçakla yaraladığı, çığlık atan 12 yaşındaki kızı da bıçaklayarak öldürmesi olayında hayatını kaybeden Behiye son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz’i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz’i de yaraladı.

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından bugün aile yakınlarına teslim edildi. Öğle namazını müteakip cenazesi Karabağlar Cennetçeşme Güzel İzmir Camii’ne getirilen Behiye için cenaze namazı kılındı. Küçük kızın cenazesinin Buca Kırıklar Köyü’nde bulunan mezarlığa defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, cinayet zanlısı L.M., dün akşam saatlerinde Buca ilçesinde saklandığı evde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanmıştı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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