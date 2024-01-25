Fast-food, asitli içecek ve işlenmiş gıdalar dişleri çürütüyor

Fast-food, asitli içecek, işlenmiş ve paketli gıda tüketiminin çocuklarda diş çürüklerini artırdığını belirten Dt. Çağatay Yazıcı, “Yılda 1 kez herhangi bir şikâyet olmasa bile mutlaka ağız ve diş kontrolü yapılmalı, yoğun okul süreci olan çocuklar için çürük tedavilerinde sömestir çok uygun bir dönemdir” dedi.

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Çocukların günlük hayatlarında fast- food, asitli içecek, işlenmiş ve paketli gıda tüketimi ile diş sağlığının tehlikeli bir noktaya gittiğini, özellikle tatillerde bu durum fazlalaştığı için riskin de arttığını işaret eden Liv Hospital Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’nden Dt. Çağatay Yazıcı, çocuklarda diş sağlığı hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Küçük yaşlardaki ihmaller, erken yaşta çürüğe neden olur”

Günlük diş bakımını küçük yaştan itibaren ihmal eden çocuklarda diş çürümelerinin erken yaşta kaçınılmaz olduğunu belirten Dt. Çağatay Yazıcı, “Okul öncesinden itibaren ağız bakımı alışkanlığı kazanmayan çocuklar henüz daha ilkokul döneminde bize geldiğinde geç kalınmış olabiliyor. Diş bakımı tüm yaşamı ve sağlığı etkileyen dikkat edilmesi gereken bir konudur” diye konuştu.

“Diş fırçalama ebeveyn gözetiminde yapılmalı”

İlk dişlerin çıktığı andan itibaren başlaması gereken ağız bakımı ve diş fırçalama alışkanlığının mutlaka doğru şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen Dt. Çağatay Yazıcı, “Çocuklar yalnızca görünen yerleri fırçaladığı için ebeveyn gözetimi eşliğinde diş fırçalanmalı, uygun yaşta diş ipi kullanımı öğretilmelidir. Çocuklar doğru beslenmeye yönlendirilmeli, abur cuburdan uzaklaştırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Yarıyıl tatili ağız ve diş tedavileri için uygun bir dönem”

Abur cubur tüketimi ve yanlış beslenmenin çocukların ağız sağlığını olumsuz yönde etkilediğini ve buna yanlış fırçalamanın da eklenmesini diş çürümelerine yol açtığını sözlerine ekleyen Dt. Yazıcı, “Yılda 1 kez herhangi bir şikâyet olmasa bile mutlaka ağız ve diş kontrolü yapılmalı, yoğun okul süreci olan çocuklar için çürük tedavilerinde sömestir çok uygun bir dönemdir. Tedaviler etkili bir şekilde kolayca görülebilir. Böylece çocuklar sağlıklı dişlerle yeni eğitim dönemine başlayabilir, düşecek olan ve yeni çıkacak dişler de sağlıklı şekilde ağızda yer alacaktır” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.