İBB adayı Murat Kurum sokak hayvanları sorununu nasıl çözeceğini böyle açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da sokak hayvanları sorununun nasıl çözüleceğine dair projesini kamuoyu ile paylaştı.

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısına merakla beklenen projelerini açıkladı.

Sokak köpekleri sorunu her geçen büyürken korkunç saldırılar can kaybına kadar uzanmaya başladı.

Sokak hayvanları sorununa ilişkin İBB adayı Murat Kurum'dan sorunun çözüleceği vaadi geldi. Kurum, seçilmesi halinde neler yapacağını böyle paylaştı:

39 İLÇEYE HAYVAN BAKIM MERKEZİ

Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezleri 39 ilçeye yayılacak, mevcutların kapasitesi artırılacak.

SOKAK HAYVANLARI YAŞAM MERKEZLERİ

Daha sonrasında bu hayvanlar her iki yakada açılacak toplam 50 bin can kapasiteli Sokak Hayvanları Yaşam Merkezlerinde ağırlanacak. Mevcut barınaklar iyileştirilecek.

TÜMÜNE ÇİP TAKILACAK

Sokak Hayvanları Bakım ve Yaşam merkezlerinde başıboş hayvanlar tedavi edilecek, tümüne çip takılacak.

KAÇAK HAYVAN GİRİŞİNE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILACAK

Kaçak hayvan girişini engellemek için de tüm imkanlar seferber edilecek. Bu hayvanların sahiplenilmesini kolaylaştırılacak, özendirilecek ve teşvik edilecek.