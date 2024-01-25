İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Türkiye'ye geliyor

Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, bugün Türkiye'ye geliyor.Abone ol
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron'un 25-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi.
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