Murat Kurum projeleri açıkladı: 24 saat açık kreş ücretsiz ulaşım ilkokul öğrencilerine beslenme desteği
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, kadın, çocuk ve aile üzerine vaatlerini açıkladı. Kurum, pek çok indirim ve finans desteği sözü verdi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu" tanıtım toplantısına katılarak konuşma yaptı. Kurum, burada kadın, çocuk ve aile üzerine hazırladıkları projeleri tanıttı.
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Her mahalleye kreş hizmeti götürülecek; gece emekçileri ve acil durumlar için 7/24 nöbetçi kreş uygulaması başlatılacak.
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Aile kartla 0-6 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak. Babalar da çocukları yanlarındayken ücretsiz ulaşım imkanından yararlanabilecek.
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