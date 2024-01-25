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Murat Kurum'un açıkladığı Dijital İstanbul Projesi'ni detayları ortaya çıktı: Byte İstanbul

Murat Kurum'un açıkladığı Dijital İstanbul Projesi'ni detayları ortaya çıktı: Byte İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, merakla beklenen projelerini açıkladı. Buna göre tüm yönetim süreçleri, bilişim, yönetim ve teknoloji merkezi yani byte-İstanbul çatısı altında hayata geçirilecek.

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Murat Kurum, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı"nda, hazırladıkları "Siztem İstanbul" yönetim yaklaşımıyla, ulaşımdan kentsel dönüşüme, kadın, genç ve çocuklardan engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere, tarımdan sıfır atığa kadar birçok alanda projelerini açıkladı.

Kurum'un açıkladığı Dijital İstanbul projesinin detayları da ortaya çıktı.

DİJİTAL İSTANBUL

Tüm yönetim süreçleri, bilişim, yönetim ve teknoloji merkezi yani byte-İstanbul çatısı altında hayata geçirilecek. Byte-İstanbul ile İstanbul’a ait her veri tek elden, gerçek zamanlı ölçülecek. Ulaşımdan afet yönetimine dek her süreç İstanbullunun yaşam kalitesini artırmak için buradan yönetilecek.

BYTE-İstanbul bünyesindeki;

• Akıllı Ulaşım Veri Entegrasyon Merkezi

• Afet İzleme ve Simülasyon Merkezi

• Temiz ve Yenilenebilir Enerji Yönetimi Merkezi

• Çevre İzleme ve Gözlem İstasyonu

• Su Kaynaklarının ve Teknolojilerinin yönetimi

• Atık Yönetimi ve Depozito Sistemi

• Dijital Beyaz Masa, gibi hizmetler birlikte ve tam entegre olarak çalışacak.

İstanbul girişimciliğin başkenti ve yenilikçi teknolojilerin merkezi haline getirilecek.

DİJİTAL İKİZ İSTANBUL

Dijital İkiz İstanbul projesi ile şehre ait her veri tek merkezden ölçüp yönetilecek. Böylece nitelikli bilgiye anında erişme imkanına sahip olunacak.

Dört Boyutlu Şehir Modeli üzerinde deprem, sel, yangın gibi afetler sanal olarak simüle edilecek, kentimiz en kötü şartlara hazırlıklı hâle getirilecek.

Bizistanbul Mobil Uygulaması bir yıl içinde hizmete alınacak. Bu uygulamayla; alışverişten ulaşıma, otopark yönetiminden sosyal hizmetlere kadar birçok alanda İstanbullulara pratik çözümler sunulacak.

Bizistanbul uygulaması ile; sinema veya tiyatro bileti alınabilecek, taksi çağırıp, en iyi toplu ulaşım rotası bulunacak, alışveriş yapılabilecek.

• @Parket ile İstanbul’un tüm otoparkları tek uygulamada elinizin altında olacak.

• Yol-@çık ile ulaşım araçlarına cepten ulaşılacak. Bulunulan konumdan gidilmek istenen konuma kadar en verimli ulaşım araçları anlık olarak takip edilebilecek.

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