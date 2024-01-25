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Güney Kore'de ikinci kez bir siyasetçi saldırıya uğradı

Güney Kore'de ikinci kez bir siyasetçi saldırıya uğradı

Güney Kore'nin Seul şehrinde siyasetçi Bae Hyunjin'e karşı gerçekleştirilen saldırı, bu ay Güney Kore'de bir siyasi figüre karşı gerçekleştirilen ikinci saldırı oldu. Siyasetçi tedaviye alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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Güney Koreli bir siyasetçi Seul'da saldırıya uğramasının ardından hastaneye kaldırıldı.

İktidardaki Halkın Gücü Partisi'nden Bae Hyunjin bu ay fiziksel olarak saldırıya uğrayan ikinci Güney Koreli siyasetçi oldu.

Parti lideri Han Dong-hoon gazetecilere verdiği demeçte, siyasetçinin Soonchunhyang Üniversitesi Seul Hastanesi'nde tedavi gördüğünü söyledi. Lider açıklamasında, "Bu asla yaşanmaması gereken bir şey. Gerçeğin ortaya çıkması ve suçlunun adalet önüne çıkarılması gerekiyor." dedi.

Tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar gazetecileresiyasetçinin vücudunda yaklaşık 1 santimetrelik kesik oluştuğunu, önemli bir kanama veya kırık olmadığını söyledi.

2 Ocak'ta, Güney Kore'nin ana muhalefet partisinin lideri Lee Jae-myung, kalabalığın arasından geçerken boynundan bıçaklanmıştı.Lee Jae-myung hastaneye kaldırılmasının ardından yaklaşık sekiz gün sonra taburcu edilmişti.

Saldırısının siyasi amaçlı olduğunu söyleyen şüpheli tutuklandı ve cinayete teşebbüsle suçlanması bekleniyor.

Ana muhalefet lideri Lee, sosyal medyada yaptığı açıklamada Perşembe günkü saldırıyı "inanılmaz" olarak nitelendirdi ve "Hiçbir siyasi terörizm kabul edilemez" dedi.

Siyasi yelpazenin her iki tarafındaki politikacılara yalnızca birkaç hafta arayla düzenlenen saldırılar, Güney Kore siyasetinde artan kindar tutumun bir göstergesi olabilir.

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