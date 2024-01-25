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Ağrı’da kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Ağrı’da kapalı köy yolları ulaşıma açılıyor

Ağrı’nın Patnos ilçesinde kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan 72 köy ve 80 mezra yolunun açılmasına başlandı.

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Patnos’ta iki gün önce gerçekleşen yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle 72 köy ve 80 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu ilçe merkezinde yüksek kesimlere ve köylere yağan kar kalınlığı neredeyse 1,5 metreyi buldu.
Kar yağışı ve fırtınanın dinmesiyle Patnos İlçe Özel İdare ekipleri yoğun mesaiye başlayıp kapanan yolları açmaya başladı.
Karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerdeki bazı noktalarda kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yolları yoğun gayretle açarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çaba sarf ediyor.

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