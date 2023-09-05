Barış Yarkadaş stüdyoyu bu sözlerle inletti: Boş yapma Hacı

tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına, Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı’nın tartışması damga vurdu. A milli voleybol takımımızın Avrupa şampiyonluğu sonrası sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ile ilgili yaşanan tartışma üzerine Hacı Yakışıklı’nın ‘fes Osmanlı'nın sembolüdür’ sözlerine Barış Yarkadaş ‘boş yapma Hacı’ şeklinde tepki verdi.

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Gazeteci Barış Yarkadaş'ın, canlı yayında yazar ve gazeteci Hacı Yakışıklı'ya "Boş yapma hacı" demesi gündem oldu.

tv100'de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında Yarkadaş'ın "Milli takımın şampiyon olmasına sevinmeyen bir güruh var" demesinin ardından çıkan tartışmada Yakışıklı, Melissa Vargas'ın fes'e vurduğu bir illüstrasyonu göstererek, "Fes devletimizi, Osmanlı Devleti'ni temsil ediyor. Benim milli takımım benim devletime mi karşı?'' dedi.

Tartışmaya konu olan fotoğraf:

Yarkadaş da Yakışıklı'ya "Fes kutsal bir şey mi?" diye sordu. Yakışıklı, "Bugün sadece Sırplar kaybetmedi ne demek? Sırpları mı tutacağız? Belgrad'ta bizim hakimiyetimiz vardı 400 sene" deyince Yarkadaş, milli sporcu Ebrar Karakurt'a gönderme yaparak ''Sen de boş yapıyorsun Hacı. Bak söylüyorum, boş yapma Hacı'' dedi.